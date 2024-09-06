В Калининграде завершилась встреча глав «Росатома» и МАГАТЭ

В Калининграде завершилась встреча главы «Росатома» Алексея Лихачева и гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры проходили в закрытом формате и продлились два часа. До этого Лихачев заявлял, что в ходе встречи планировалось обсуждение вопросов безопасности объектов атомной энергетики.

В «Росатоме» уточнили, что центральной темой переговоров стала безопасность Курской и Запорожской атомных станций. По данным ведомства, Россия и МАГАТЭ подтвердили договоренность продолжать контакты на регулярной основе.

До этого Лихачев и Гросси беседовали по телефону 10 августа. Тогда глава «Росатома» и гендиректор МАГАТЭ обсудили ядерную безопасность на Курской АЭС. По словам главы «Росатома», уровень безопасности на станции резко снизился. Он также подчеркнул, что «реальная угроза» новых провокаций вблизи ядерного объекта сохраняется.

4 сентября Министерство обороны РФ сообщило, что в ходе ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС российские саперы обнаружили взрывоопасные боеприпасы вблизи станции.

Ранее на ЗАЭС прошла ротация специалистов МАГАТЭ.