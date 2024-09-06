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Синоптик назвал «исключительным» сентябрь в Москве

Синоптик Шувалов: в ближайшие дни в Москве сохранится ясная погода

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Алексей Майшев/РИА Новости

Сентябрь 2024 года в Москве можно назвать «исключительным» с точки зрения погодных условий. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в ближайшие дни москвичей и гостей столицы будет радовать теплая и солнечная погода.

«Нужно радоваться солнцу. Не знаю, как к этому отнесутся лесники и работники сельского хозяйства, потому что засуха и пожарная опасность в лесах нарастают. О сентябре будет говорить только утренняя прохлада в 10 градусов и меньше. А днем продержится чисто летняя погода — 25 градусов», — сказал Шувалов.

Он добавил, что дожди в столичный регион придут не раньше 12-13 сентября.

В начале сентября Шувалов говорил, что теплая погода в Москве связана с влиянием антициклона. Ведущие потоки приносят с западных районов Центральной Азии прогретый воздух, объяснил он.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что практически во всех регионах России в августе были зафиксированы температурные аномалии, отмечалось превышение нормы в течение месяца.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву вернутся залповые ливни.

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