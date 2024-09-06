На Кубани семейная пара напала на обидчиков сына

В Краснодаре семейная пара решила проучить обидчиков своего ребенка и избила их во дворе дома. Видео опубликовал Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

Инцидент произошел 31 августа у дома 24 по улице Кожевенной. На кадрах пара подходит к группе из четырех школьников на самокатах. Сначала женщина хватает за футболку мальчика в фиолетовой футболке, но почти сразу переключается на другого ребенка — в белой футболке и с сумкой через плечо. Агрессор хватает мальчика за волосы, тянет за уши. Затем к женщине присоединяется ее супруг — он берет ребенка за шею, затем поднимает на руки за футболку и пытается отнести несовершеннолетнего в сторону своей машины, пока тот активно сопротивляется и кричит.

На крики других детей прибежал отец школьника, которого обижал мужчина.

Ребенка отвезли в медучреждение, где сняли побои. Родители мальчика, которого избивают на видео, написали заявление в полицию.

По предварительной информации, супружеская пара, попавшая на видео, пыталась проучить детей, которые обижали их сына.

Ранее в Калуге мужчина напал на школьника с палкой.