В США пропавшую 13-летнюю девочку нашли во взрослой тюрьме, пишет Unilad. Оказалось, школьница попала туда не случайно.

Как пишут СМИ, 13-летняя ученица средней школы была арестована полицейскими за кражу в магазине. Во время допроса подозреваемая назвала вымышленное имя и фамилию, а так же соврала о своем возрасте, заявив, что она совершеннолетняя. В итоге девочка была помещена в тюрьму под чужими данными.

Из-за этого родителям школьницы не сообщили об ее аресте. Отец и мать американки, не зная, где их дочь, подали заявление в полицию. В ходе поисков и разбирательств пропавшая девочка была найдена во взрослой тюрьме. Правда, когда ей сообщили, что отпустят к родителям, она заявила, что бездомная.

В итоге школьница все равно была передана обратно в семью. Сотрудников полиции раскритиковали за то, что они поверили на слово девочке, представившейся чужим именем. Тем не менее совершившую ограбление все равно ждет суд по делам несовершеннолетних.

Ранее в Малайзии 14-летняя девочка выдавала себя за врача в больнице и хотела «помочь провести операцию».