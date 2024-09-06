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Косметолог объяснила, как ухаживать за кожей осенью

Косметолог Андрян: осенью стоит использовать плотные и питательные кремы

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В осенний период следует использовать более плотные и питательные кремы, которые спасут кожу от сухости. Такой совет в интервью РИАМО дала врач-дерматолог, косметолог клиники DEGA Кнара Андрян.

«Их следует использовать с утра, а вечером можно наносить увлажняющую сыворотку, чтобы не было сухости и стянутости на лице», — сказала Андрян.

Она подчеркнула, что все косметические средства, независимо от сезона, необходимо подбирать по типу кожи (жирная, сухая, комбинированная, нормальная). При неправильном выборе крема, по ее словам, можно сделать кожу обезвоженной.

Также специалист посоветовала не наносить кремы перед сном, чтобы не нарушать водно-липидный баланс.

До этого Андрян предупреждала, что вредные привычки, такие как курение, могут сделать кожу тусклой и сухой. У курильщиков также появляется на лице сосудистая сетка, кожные покровы приобретают землистый цвет. Кроме того, никотин активно выводит витамин С, отметила врач.

Иссушает кожу, по ее словам, и частое употребление спиртных напитков. Лицо может стать мелкоморщинистыми, появятся заломы и активная сосудистая стенка.

Ранее врач назвала три частые ошибки в уходе за кожей.

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