Диетолог развеяла миф об ускорении старения из-за животного белка

На сегодняшний день нет доказательств вреда животного белка для здоровья человека, заявила диетолог Полина Журавлева. Так она прокомментировала сообщения о том, что мясо ускоряет старение. Исследования проводятся только на животных, влияние белка на здоровье человека – миф, заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Аминокислоты в составе белков влияют на продолжительность жизни. Ученые выяснили, что у одноклеточных организмов она увеличивается, если потребление белков убрать. Однако на людях исследования не проводятся, поэтому утверждать, что на человеческий организм они действуют также, нельзя. Тем более, что есть исследования, утверждающие обратное – пользу белка для здоровья людей, подчеркнула врач.

«Так, например, [классической работе] Layman et al оказалось, что увеличение количества белка до 1,6 г на килограмм массы тела положительно влияет на состав тела и уровень липидов в крови», — рассказала диетолог.

Она также привела в пример другое исследование, из которого следует, что диеты с высоким содержанием белка усиливают положительный результат тренировок, жиросжигание, состояние мышечной массы и, как следствие, увеличивают продолжительность жизни.

Понизить количество потребляемого белка можно людям с неактивным, сидячим образом жизни. В целом же белок важно сочетать с большим количеством овощей, добавить в рацион фрукты и не переедать, заключила Журавлева.

Напомним, до этого ученые обнаружили, что блокирование выработки белка S6K1 в организме мышей способствует их долголетию и защищает от возрастных заболеваний. Отмечается, что воздействие на S6K1 может стать ключевой мишенью для разработки новых методов лечения возрастных заболеваний.

Ранее ученые нашли белки, помогающие бороться с раком.