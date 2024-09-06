Появились подробности о стрельбе в Красноярске

Открывший в Красноярске стрельбу мужчина целился в воробьев и припаркованные на улице автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, птицы и машины разбудили стрелявшего утром. После того, как мужчина открыл огонь, местные жители вызвали экстренные службы.

При этом портал NGS24.RU со ссылкой на очевидцев сообщил, что мужчина якобы поссорился со своей девушкой, после чего заперся с ней в квартире. По информации журналистов, стрелявший был пьян. Ружье, как утверждают авторы материала, он взял из сейфа тестя.

До этого в МВД сообщили, что во время стрельбы на улице Аэровокзальной в Красноярске никто не пострадал. По данным ведомства, неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из окна в сторону припаркованных автомобилей.

На текущий момент мужчину, который открыл стрельбу, задержан.

Ранее на Алтае конфликт в ресторане, где изуродовали девушку, закончился стрельбой.