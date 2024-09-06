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ХАМАС заявил о жесте доброй воли для заложников в Газе

Bild: ХАМАС может разрешить Красному Кресту навестить заложников

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Yousef Masoud/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС может позволить представителям Красного Креста навестить заложников в качестве «жеста доброй воли». Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на документ.

Издание утверждает, что в его распоряжении оказался документ, который, вероятно, принадлежал новому лидеру палестинского движения Яхье Синвару. В тексте документа излагается стратегия ХАМАС в переговорах по прекращению огня.

«ХАМАС разрешит Красному Кресту посетить некоторых заложников в качестве жеста доброй воли и для того, чтобы передать новости их родным», — пишет газета со ссылкой на документ.

Уточняется, что сделать это планируется во время переговоров о второй фазе, то есть в период прекращения огня в Газе.

Кроме того, ХАМАС желает усилить давление на правительство Израиля и разместить вдоль восточной и северной границ арабские вооруженные силы. Из документа следует, что подобное решение может послужить в качестве буфера, чтобы предотвратить вторжение противника в Газу после окончания войны. Планируется, что буфер будет существовать до тех пор, пока ХАМАС не реорганизуют свои ряды и военные возможности.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сделка о прекращении огня в секторе Газа близка к завершению. По его словам, в настоящее время были согласованы порядка 90% всех условий по осуществлению договора.

Ранее Путин рассказал о методах решения конфликта Израиля и Палестины.

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