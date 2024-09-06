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Женщина выдумала сына с неизлечимой болезнью и обманула благотворительные фонды

Полька обманом получила около миллиона злотых, выдумав неизлечимо больного сына

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Depositphotos

В Польше женщина организовала сбор средств для лечения сына и обманула благотворительные фонды, сообщает Zwielkopolski24.pl.

По данным полиции Познани, 37-летней женщине уже предъявили обвинение в мошенничестве на сумму около миллиона злотых (примерно 23,3 млн рублей), ей грозит до 10 лет лишения свободы. Потерпевшим по делу проходит фонд TakaAkcja, который помогал в сборе средств для девятилетнего сына женщины. Полька убедила благотворителей в том, что ее ребенку может помочь только очень дорогое лечение за границей.

В конечном счете сборы и постоянно растущие расходы вызвали подозрения у полицейских. Результаты расследования, длившегося несколько месяцев, дали основания для ареста женщины. Правоохранители изъяли медицинские карты, компьютерную технику и телефоны. Оказалось, что от действий мошенницы пострадали несколько благотворительных организаций.

Ранее россиянка выдумала троих детей и заплатила «акушерам», чтобы получать пособия.

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