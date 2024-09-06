Российские таможенники приютили двух краснокнижных соколов, которых бросили хозяева

В Шереметьево инспекторы Федеральной таможенной службы несколько дней заботились о двух краснокнижных животных — кречетах — которых оставили хозяева. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Птиц в Москву привезли двое граждан Саудовской Аравии, которые прибыли на рейсе из Катара. На таможенном контроле владельцы пояснили, что прибыли для участия в Международном форуме «День сокола». Но документы на птиц предоставить не смогли. Пройдя пограничный контроль, мужчины поехали якобы оформлять необходимые бумаги, но в аэропорт так и не вернулись.

В итоге сотрудники Шереметьево четыре дня ухаживали — кормили и поили — «заграничных гостей», пока те не улетели на родину вместе с сотрудниками одной из авиакомпаний.

До этого россиянка пыталась ввезти в страну кораллы из ОАЭ, но попалась на таможне.

Ранее российские таможенники изъяли скульптуру медведя-воина, которую мужчина попытался отправить в ОАЭ.