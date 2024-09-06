Число проголосовавших на выборах в Мосгордуму через ДЭГ достигло миллиона

Более 1 млн человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва за первые 4,5 часа голосования. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

На сайте уточнили, что бюллетеней выдали 1 005 082 штук, а получили — 986 162. До окончания голосования осталось 2 дня.

В штабе пояснили, что заявления на участие ДЭГ через «Госуслуги» подали 946 тыс. человек. Проголосовать дистанционно в этом году можно в 25 регионах, но в Москве голосуют на региональной платформе.

6 сентября в РФ начались выборы в органы государственной власти разного уровня. Голосование завершится вечером 8 сентября.

В этом году в 21 российском субъекте состоятся прямые выборы губернаторов, еще в 13 регионах пройдут выборы в местные парламенты. Более того, на Единый день голосования запланированы довыборы в Государственную думу РФ.

По информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в шести регионах страны впервые организуют дистанционное электронное голосование. Речь идет об Алтайском крае, Чечне, Коми, Смоленской и Костромской областях, а также Республике Марий Эл. Всего ДЭГ пройдет в 25 субъектах.

На выборы в Мосгордуму свои кандидатуры выдвинули 389 человек, из которых были зарегистрированы 281. С 6 по 8 сентября в столице будут работать 1440 избирательных участков.

Ранее в ЦИК РФ предложили ограничить съемку на избирательных участках в приграничных регионах.