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Москвичей пригласили на бесплатные тренировки в День города

На 114 площадках в Москве проведут бесплатные тренировки

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Пресс-служба Департамента спорта города Москвы

В День города в Москве на 114 площадках пройдут бесплатные тренировки в рамках проекта «Мой спортивный район», сообщается на сайте mos.ru.

Москвичи смогут 7 и 8 сентября принять участие в занятиях по 13 дисциплинам, среди которых волейбол, футбол, йога, зумба и другие.

Всего летом 2024 года в Москве провели 7110 тренировок. Их посетили 64 100 участников.

Последние занятия по ушу пройдут 8 сентября, а остальные будут проводиться до конца сентября. В октябре занятия по проекту «Мой спортивный район» перейдут на осеннее расписание.

«Мой спортивный район» — один из флагманских проектов Департамента спорта города Москвы, в рамках которого жители столицы весь год занимаются спортом на дворовых и парковых площадках, а летом также на крышах районных центров под руководством профессиональных тренеров.

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