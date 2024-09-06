Синоптики на сентябрь спрогнозировали москвичам аномально теплую погоду

В ближайшее время в столичном регионе останется необычно теплая погода – днем воздух будет прогреваться до +27 градусов, ночью – до +15 градусов. Радовать жителей Москвы такая погода с превышением климатических норм будет до середины сентября, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

На субботу метеоролог спрогнозировала в столице до +23-25 градусов, что уже выше климатической нормы на 3-4 градуса. В воскресенье ожидается +24-26 градусов.

Следующая неделя также начнется с теплой погоды. Существенных осадков не ожидается, но местами может пройти морось из-за смены антициклонов, рассказала синоптик. Затем погода вернется к антициклональному характеру.

«Даже страшно сказать, что такая хорошая погода. В ночные часы — где-то в пределах +10...+15 °С и дневная температура — +22...+27 °С практически удержится до середины сентября», — заключила метеоролог.

До этого синоптики также сообщали, что в этом году в регионах Центральной России в этом году очень молодое бабье лето – с него началась осень. Однако они предупреждали, что в первые декады сентября по ночам может холодать до 6-11 градусов выше нуля.

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