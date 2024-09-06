Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптики на сентябрь спрогнозировали москвичам аномально теплую погоду

Синоптик Позднякова: до середины сентября в Москве будет жара до +27 градусов

close
Владимир Вяткин/РИА «Новости»

В ближайшее время в столичном регионе останется необычно теплая погода – днем воздух будет прогреваться до +27 градусов, ночью – до +15 градусов. Радовать жителей Москвы такая погода с превышением климатических норм будет до середины сентября, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

На субботу метеоролог спрогнозировала в столице до +23-25 градусов, что уже выше климатической нормы на 3-4 градуса. В воскресенье ожидается +24-26 градусов.

Следующая неделя также начнется с теплой погоды. Существенных осадков не ожидается, но местами может пройти морось из-за смены антициклонов, рассказала синоптик. Затем погода вернется к антициклональному характеру.

«Даже страшно сказать, что такая хорошая погода. В ночные часы — где-то в пределах +10...+15 °С и дневная температура — +22...+27 °С практически удержится до середины сентября», — заключила метеоролог.

До этого синоптики также сообщали, что в этом году в регионах Центральной России в этом году очень молодое бабье лето – с него началась осень. Однако они предупреждали, что в первые декады сентября по ночам может холодать до 6-11 градусов выше нуля.

Ранее ученые рассказали, какая погода повышает риск инфаркта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами