Появились подробности о пожаре на подшипниковом заводе в Ростове

Пожар на территории 10-го государственного подшипникового завода (ГПЗ-10) в Ростове-на-Дону начался в результате возгорания грузовика. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Ростова | 161.RU» со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

По информации ведомства, инцидент произошел в районе дома 3А по улице Малиновского. Там загорелся грузовой автомобиль, пламя от которого перекинулось на строительные материалы. Площадь огня составила 300 квадратных метров.

Сперва о пожаре сообщили местные Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев. По их данным, сперва на территории предприятия произошел взрыв, после которого с территории пошел густой черный дым.

Другой пожар произошел 30 августа в столице Азербайджана, городе Баку. По данным телеканала APA, возгорание случилось на территории предприятия экспериментальных опытно-испытательных работ, которое расположено в Сураханском районе города.

Ранее в Рязани произошел пожар площадью 700 квадратных метров.