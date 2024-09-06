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На выборах губернатора Курской области ограничили фото-видеосъемку

Избирком: на избирательных участках Курской области ограничили фото-видеосъемку

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Сергей Тарасов/РИА Новости

Во время выборов губернатора в Курской области запрещена фото – и видеосъемка на избирательных участках. Такое решение принял региональный избирком, сообщает ТАСС.

На брифинге в информцентре ЦИК РФ председатель облизбиркома Татьяна Малахова рассказала, что меры приняты для обеспечения дополнительной безопасности. Исключение сделано лишь для представителей средств массовой информации, которые аккредитованы в установленном порядке.

Вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область началось 6 августа, бои продолжаются до сих пор.

2 сентября с предложением об ограничении фото- видеосъемки в приграничных регионах выступил ЦИК РФ. Инициативу внесли в постановление «О дополнительных мерах по обеспечению избирательных прав граждан на территориях отдельных субъектов РФ», которое было принято 14 августа.

30 августа в Курской области в целях безопасности ограничили информирование жителей о местонахождении избирательных участков. Об этом можно узнать, позвонив на «горячую линию». Голосование проходит 6, 7 и 8 сентября.

Ранее политолог заявил о консолидации жителей Курской области на фоне атаки ВСУ на регион.

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