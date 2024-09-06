Врачи назвали россиянам главные способы защиты организма от вирусов осенью

Осенью в России традиционно растет количество вирусных заболеваний – организм человека в это время становится наиболее уязвимым и легко заражается. Активизируются в это время года не только вирусы гриппа, но и другие патогены – к примеру, риновирусы, аденовирусы и коронавирусы. Для защиты организма нужно соблюдать правила профилактики, рассказал врач-терапевт Видновской КБ Минздрава МО Зарема Тен Общественной Службе Новостей.

Перед наступлением холодов важно пройти несколько медобследований, так как это поможет подготовиться к сезонным изменениям, отметила врач. Она посоветовала сдать общий анализ крови, чтобы выявить скрытые воспалительные процессы, проверить уровень витамина D, глюкозы. Все это поможет вовремя обнаружить проблемы при их наличии и укрепить иммунитет перед холодами.

Также, по мнению терапевта, нужно соблюдать рекомендации по профилактике заражения ОРВИ. В первую очередь речь идет о вакцинации.

«Осень — идеальное время для прививок против гриппа. Вакцинация помогает предотвратить болезнь или значительно смягчить ее течение», — подчеркнула Тен, добавив, что в первую очередь вакцинироваться должны дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

Еще один важный шаг защиты организма от заболеваний – это сбалансированное питание. Человек должен потреблять необходимо организму количество витаминов и минералов, особенно витамин С и цинк, объяснила врач. Кроме того, она призвала заниматься спортом – это помогает укрепить иммунитет.

Напомним, также врачи советуют россиянам осенью принимать БАДы с полноценным набором витаминов, в том числе с витаминами группы В, С, набором жирорастворимых витаминов — А, D, E, K1 и K2. Также рекомендуется обратить внимание на фито-продукты — растения с полезными веществами, такие, как куркумин, фукус и ламинария сахарата.

Ранее врач перечислила факторы, снижающие иммунитет осенью.