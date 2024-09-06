На Алтае школьник ударил одноклассника ножом в шею

В Бийске 17-летний юноша напал на одноклассника с ножом. Возбуждено дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с помощью оружия или предметов, используемых в качестве оружия», сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Инцидент произошел 5 сентября 2024 года между учениками школы №17, когда подростки находились в квартире многоэтажки. Между юношами завязался конфликт, который закончился тем, что один из них ударил другого ножом в шею. После содеянного нападавшего нашли под окнами дома с характерными травмами падения с высоты.

«В настоящее время оба подростка находятся в медицинском учреждении, им оказывается врачебная помощь», — уточнили в ведомстве.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее учитель ударил школьника ладонью по уху и отправил его в больницу в Ленобласти.