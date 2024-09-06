Пожар на складе в Тульской области полностью потушили

Спасатели ликвидировали пожар на складе в Узловском районе Тульской области. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС.

В четверг вечером, 5 сентября, сообщалось, что площадь возгорания в цеху завода «Пластик» в Тульской области изначально составила 300 квадратных метров. Позже огонь распространился на площадь в 1000 квадратных метров и в итоге достиг 2 тыс. «квадратов». Информации о пострадавших и причинах пожара не поступало.

На месте работали более 20 пожарных расчетов, а также лаборатория Роспотребнадзора. Эксперты не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ, отметил врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.

4 сентября жители Волгограда заметили клубы черного дыма, поднимающиеся с территории Волгоградского тракторного завода.

Ранее в Кисловодске из-за удара молнии загорелся жилой дом.