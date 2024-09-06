Минздрав заявил о готовности к осеннему росту заболеваемости COVID-19

Медицинские учреждения в регионах имеют необходимый резерв коек для лечения пациентов с коронавирусом во время осеннего подъема уровня заболеваемости. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения страны Виктор Фисенко, сообщает ТАСС.

Чиновник пообщался с журналистами в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. По его словам, в настоящее время специалисты внимательно следят за эпидемиологической ситуацией в российских субъектах и фиксируют динамику распространения COVID-19.

3 сентября в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что заболеваемость ковидом на территории РФ в период с 26 августа по 1 сентября увеличилась на 20%. В это время на каждые 100 тыс. жителей страны приходилось по 14,73 зараженного COVID-19.

По информации профильного ведомства, рост числа пациентов с коронавирусом выявили в 67 российских субъектах. В 18 из них уровень заболеваемости ковидом превысил средние показатели по РФ, подчеркивалось в заявлении.

Ранее ученые назвали главный симптом затяжного COVID-19.