Токио заявил протест Минску из-за выхода программы о задержанном японце

Правительство Японии выразило протест Белоруссии в связи с выходом в эфир программы на государственном телевидении, посвященной задержанию японского гражданина Масатоси Наканиси, обвиняемого в шпионской деятельности. Об этом на пресс-конференции в Токио сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, пишет ТАСС.

«Несмотря на наши настойчивые просьбы отменить передачу, она все же вышла в эфир, что вызывает серьезное сожаление. Вскоре после этого мы подали официальный протест в министерство иностранных дел Белоруссии», — отметил Хаяси, добавив, что содержание программы может нарушать права человека.

Государственный телеканал «Беларусь-1» сообщил, что в стране задержан сотрудник японских спецслужб, который уже собирал информацию о социально-политической ситуации в Белоруссии, реализации китайской инициативы «Один пояс — один путь» и событиях на белорусско-украинской границе, а также занимался съемкой военной инфраструктуры.

По информации телеканала, Наканиси прибыл в Белоруссию в 2018 году, заключил фиктивный брак с гражданкой страны, который позже был расторгнут. Он работал преподавателем японского языка в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины.

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