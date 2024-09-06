В России оказалась трудоустроена только четверть инвалидов

Минтруд начал готовить комплекс мер по поддержке работодателей, нанимающих людей с инвалидностью, в рамках нацпроекта «Кадры». Сейчас, как пишет газета «Известия», в России работает только 27% инвалидов трудоспособного возраста.

Министр труда РФ Антон Котяков поделился информацией о мерах поддержки работодателей во время своего визита в Российский государственный социальный университет (РГСУ).

«В рамках нацпроекта «Кадры» мы готовим комплекс мер, в том числе направленных на работодателей, особенно на работодателей, которые будут привлекать к труду людей с ограничениями по здоровью», — отметил он.

Котяков добавил, что уже в середине сентября будут представлены все мероприятия и цели, предусмотренные в рамках нацпроекта.

Председатель Всероссийского общества инвалидов и заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев сообщил, что в России насчитывается около 4,2 миллиона инвалидов трудоспособного возраста, из которых лишь 1,15 миллиона имеют работу (27%).

Более 300 тысяч из них трудятся в организациях по квоте: в компаниях с численностью более 100 человек должно быть выделено от 2 до 4% мест для людей с инвалидностью. Всего в стране имеется 410 тысяч квотируемых рабочих мест.

Терентьев также отметил, что недавно были приняты меры, направленные на улучшение ситуации с трудоустройством инвалидов. В частности, весной было решено возобновить индексацию пенсий для работающих пенсионеров, что начнет действовать с 1 февраля 2025 года.

По мнению депутата, это значительно повысит мотивацию инвалидов к трудоустройству, так как ранее они теряли часть пенсии при выходе на работу.

С 1 сентября вступил в силу приказ Минтруда, согласно которому каждый регион устанавливает квоты от 2 до 4% для трудоустройства инвалидов на предприятиях с численностью более 35 человек. В мае был принят законопроект, увеличивающий административную ответственность за уклонение от выполнения квоты до 30 тысяч рублей для должностных лиц и до 100 тысяч рублей для юридических лиц.

Однако дискриминация сотрудников с ограничениями по здоровью может проявляться не только в прямом отказе в приеме на работу, но и в косвенных формах. Адвокат Ростовской областной коллегии адвокатов «Советник» Ольга Айгензер пояснила, что отсутствие необходимых условий, таких как пандусы или помощь при дистанционной работе, также может стать препятствием для инвалидов.

По ее словам, если работник считает, что его права нарушены, он имеет право обратиться с жалобой в прокуратуру, Трудовую инспекцию, профсоюз или суд. Минтруд России определил признаки дискриминации инвалидов в вопросах занятости еще в 2017 году в приказе № 777.

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