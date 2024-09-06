Сын Байдена признал себя виновным по делу о неуплате налогов

Хантер Байден, сын президента Соединенных Штатов Джо Байдена, признал вину по всем девяти пунктам обвинения в деле о неуплате налогов. Об этом сообщает NBC.

Федеральный суд центрального округа Калифорнии запланировал вынесение приговора на 16 декабря. Сын Байдена отметил, что на него не оказывали никакого давления и ничего не обещали в обмен на признание.

В четверг, 5 сентября, стало известно, что сын президента США Джо Байдена намерен признать свою вину по делу о неуплате налогов. Хантеру вменяется девять пунктов обвинения в неуплате налогов на $1,4 млн с 2016 по 2020 год. Прокуратура утверждает, что вместо уплаты налогов Хантер Байден тратил миллионы долларов на «экстравагантный образ жизни», в том числе на наркотики. По новым обвинениям ему может грозить до 17 лет тюремного заключения.

В июне присяжные признали Хантера виновным по всем трем пунктам обвинения по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия. Ему грозит до 25 лет тюрьмы, но эксперты предполагают, что приговор будет мягким.

Ранее экс-информатор ФБР заявил, что получал от России компромат на Хантера Байдена.