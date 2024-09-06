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Дуров допустил уход Telegram из Франции

Павел Дуров заявил о готовности Telegram уйти из Франции

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Global Look Press

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о готовности мессенджера уйти из Франции. Соответствующий пост он опубликовал в своем англоязычном Telegram-канале.

«Иногда мы не можем договориться с регулирующим органом страны о балансе между конфиденциальностью и безопасностью. В таких случаях мы готовы покинуть эту страну. Мы делали это много раз. Когда Россия потребовала от нас передать «ключи шифрования» для обеспечения слежки, мы отказались — и Telegram был запрещен в России. Когда Иран потребовал от нас заблокировать каналы мирных протестующих, мы отказались — и Telegram был запрещен в Иране. Мы готовы покинуть рынки, которые несовместимы с нашими принципами, потому что мы делаем это не ради денег», — написал Дуров.

Также Дуров назвал неожиданным свое задержание во Франции.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основатель Telegram взят под судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию.

Ранее Дуров осудил уголовное преследование основателей интернет-сервисов.

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