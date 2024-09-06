Дуров осудил уголовное преследование основателей интернет-сервисов

Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя свое задержание во Франции, заявил, что если страна недовольна интернет-сервисом, то она должна подавать иск против самого сервиса, а не его владельца. Соответствующий пост он опубликовал в своем англоязычном Telegram-канале.

«Использование законов, существовавших до появления смартфонов, для обвинения генерального директора в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой он управляет, является ошибочным подходом. Создавать технологии и так достаточно сложно. Никто никогда не будет создавать новые инструменты, если он знает, что может понести личную ответственность за возможное злоупотребление этими инструментами», — написал Дуров.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основатель Telegram взят под судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию.

Ранее Дуров назвал неожиданным свое задержание во Франции.