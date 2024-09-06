В Москве на четверть выросли цены на аренду премиальных квартир

Стоимость аренды квартир в бюджете до 350 000 рублей в месяц выросла на 25% за год, сообщили «Газете.Ru» в агентстве недвижимости Whitewill. Таким образом, квартиры, ранее выставленные под сдачу в аренду по цене 280 000 в месяц, сейчас сдаются за 350 000.

Такой существенный рост цен объясняется несколькими причинами. В частности, поднятие ключевой ставки ЦБ и, как следствие, увеличение ставок по ипотечным кредитам стимулирует спрос на аренду квартир. Одновременно на рынке аренды представлен ограниченный объем квартир с ликвидным ремонтом, который отвечает потребностям потенциальных арендаторов.

В свою очередь, это связано с тем, что собственники не стремятся приобретать квартиры под сдачу, что обусловлено низкой доходностью и большими рисками, связанными с ущербом квартире от арендаторов во время съема.

Например, те, кто сейчас находится на стадии продаж своих квартир, не рассматривают сдачу в аренду, так как считают, что после этого невозможно будет продать квартиру по достойной цене. Кроме того, стоит отметить, что на рынке аренды представлено мало больших квартир с 3-5 спальнями и современным ремонтом. В результате на такие лоты выстраивается очередь из 5-6 семей, а собственники часто выбирают тех, кто предложит более высокую цену, рассказали аналитики.

«Подчеркну, что стоимость аренды квартир в столице выросла, но только на ликвидные варианты. Лоты с устаревшими ремонтами до сих пор простаивают или сдаются по цене чуть ниже. При этом цена на квартиры в бюджете от 350 000 в месяц выросла лишь на 15%. Мы связываем это, во-первых, с большим объемом предложения — более дорогие квартиры чаще предлагаются в аренду с современным ремонтом, который отвечает требованиям потенциальных арендаторов. А во-вторых, с более ограниченным спросом», — прокомментировала Анна Борисенко, руководитель отдела аренды квартир агентства недвижимости Whitewill.

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