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В Москве установлен рекорд атмосферного давления

Вильфанд: 5 сентября установлен рекорд атмосферного давления в Москве

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Ramunė Šapailaitė

Рекордное атмосферное давление было зафиксировано в Москве 5 сентября и составило 761,7 мм ртутного столба. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Для пятого сентября зафиксировано самое высокое давление, оно составило 761,7 мм ртутного столба», — отметил он.

По его словам, предыдущий рекорд был установлен в 1997 году и составил 759,5 мм ртутного столба.

Такое увеличение давления связано с влиянием антициклона на регион. «Для антициклона характерны нисходящие движения воздуха, которые препятствуют облакообразованию», — объяснил метеоролог.

Он также добавил, что из-за антициклона в восточной части Подмосковья ожидаются заморозки, температура может опуститься до минус 1 градуса. Днем температура будет колебаться около 20 градусов, с прогнозом на 23-25 градусов.

Заморозки также предсказываются на этой неделе в Приволжском федеральном округе, включая Башкортостан, Пермский край и Оренбургскую область, где температура ночью может опуститься до минус 2-4 градусов.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву вернутся залповые ливни.

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