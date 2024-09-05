Провал наступления Вооруженных сил Украины на Курском направлении свидетельствует об абсолютной безуспешности действий киевского командования. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич на заседании постоянного совета организации, текст выступления размещен на сайте МИД РФ.

Буякевич отметил, что украинское наступление в Курском регионе стало полным провалом. Он также отметил отсутствие прогресса со стороны украинских сил и успешное освобождение нескольких поселений в Донецкой народной республике российскими войсками.

«Так или иначе, цели курского «прорыва» ВСУ не были достигнуты. В Киеве указывали, что хотели устроить отвлекающий маневр, растянуть ресурсы Вооруженных сил Российской Федерации и замедлить продвижение наших войск вдоль всей линии боевого соприкосновения, прежде всего, в Донбассе. Итоги августа свидетельствуют об абсолютной безуспешности этой авантюры», — отметил дипломат.

Руководитель евразийской программы в вашингтонском Институте Куинси Анатоль Ливен заявил, что рейд ВСУ в Курскую область укрепил позиции России на возможных переговорах об урегулировании конфликта.

Ранее эксперт раскрыл, сколько времени может занять вытеснение ВСУ из Курской области.