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Стало известно о планах Дурова перевезти Болгар и своих детей во Францию

Politico: Дуров в 2018 году планировал перевезти Ирину Болгар и детей в Париж

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missbolgar/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров предлагал матери своих детей Ирине Болгар переехать в Париж в 2018 году, несмотря на то, что он не планировал жить вместе с ними. Об этом пишет Politico.

По информации источника, предприниматель был готов оплатить аренду дома за 7 млн рублей в месяц. Отмечается, что он готовился перевезти семью в столицу Франции в тот же год, когда встретился с Эммануэлем Макроном и обсудил с ним получение французского паспорта.

Ирина Болгар отказалась от этой идеи, выбрав в качестве места проживания Женеву.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основатель Telegram взят под судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию.

Ранее сообщалось, что Дурову запретили покидать Францию в течение полугода.

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