Электромеханик из Петербурга лишился 6,5 млн рублей после звонка мошенников

Житель Петербурга оформил несколько кредитов, продал машину и отдал все вырученные средства мошенникам. Об этом сообщает 78.ru.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 71-летний петербуржец, работающий электромехаником. Мужчина рассказал, что в конце августа ему позвонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками ФСБ и Центробанка.

Они убедили россиянина под предлогом сохранности денег перевести их через банкоматы на указанные счета. Мужчина поверил мошенникам, оформил несколько кредитов, продал личный автомобиль и перевел деньги на указанные аферистами реквизиты. Общий ущерб составил 6,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что пенсионер из Воронежа поверил аферистам и перевел им все свои сбережения. Аферисты заявили, что неизвестные пытаются отправить деньги с его счета на финансирование терроризма, что повлечет за собой дело о госизмене. Неделю россиянин снимал небольшие суммы и отправлял на указанные реквизиты, в итоге пенсионер перевел мошенникам все свои накопления в размере 3,2 млн рублей. По словам мужчины, он копил деньги на протяжении 20 лет.

Ранее пенсионерка из Читы отдала мошеннику почти 9 млн рублей и осталась без квартиры.