Минпромторг предложил ввести маркировку косметики и бытовой химии

Минпромторг России предложил ввести с 1 марта 2025 года обязательную маркировку некоторых видов парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

В документе ведомства отмечается, что инициатива направлена на противодействие незаконному обороту указанной продукции в РФ на период до 2025 года.

Как отметили в Высшей школе экономики, нелегальный оборот составляет до 16% от общего числа косметических продуктов и до 12% рынка химических веществ в России.

Ожидается, что обязательная система маркировки позволит обеспечить повышенную прозрачность рынка косметики, в конечном итоге снижая незаконную торговлю поддельными товарами, и обеспечит безопасность потребителей.

Сегодня замглавы министерства промышленности и торговли РФ Роман Чекушов заявил о намерении исключить около 200 позиций из списка товаров для параллельного импорта.

Ранее ученые предложили использовать рыбьи потроха для изготовления косметики.