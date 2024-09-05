Площадь пожара на заводе «Пластик» увеличилась вдвое

Площадь пожара на производственной площадке в Узловском районе Тульской области увеличилась на одну тыс. кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«По уточненной информации, в Тульской области возгорание произошло на складе», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе МЧС уточнили, что площадь пожара увеличилась до 2 тыс. кв. метров. Тушение осложнила высокая пожарная загрузка помещения, внутри которого стоят бочки с моторным маслом. С огнем борются 50 спасателей и 18 единиц техники.

В четверг вечером, 5 сентября, сообщалось, что площадь возгорания в цеху завода «Пластик» в Тульской области выросла до 1000 квадратных метров. Изначально огонь охватил территорию площадью 300 квадратных метров. Информации о пострадавших и причинах пожара не поступало.

Ранее сообщалось, что в Кисловодске из-за удара молнии загорелся жилой дом.