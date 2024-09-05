Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Площадь пожара на заводе «Пластик» увеличилась вдвое

МЧС: площадь пожара на промплощадке под Тулой увеличилась до 2 тыс. кв. м

Площадь пожара на производственной площадке в Узловском районе Тульской области увеличилась на одну тыс. кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«По уточненной информации, в Тульской области возгорание произошло на складе», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе МЧС уточнили, что площадь пожара увеличилась до 2 тыс. кв. метров. Тушение осложнила высокая пожарная загрузка помещения, внутри которого стоят бочки с моторным маслом. С огнем борются 50 спасателей и 18 единиц техники.

В четверг вечером, 5 сентября, сообщалось, что площадь возгорания в цеху завода «Пластик» в Тульской области выросла до 1000 квадратных метров. Изначально огонь охватил территорию площадью 300 квадратных метров. Информации о пострадавших и причинах пожара не поступало.

Ранее сообщалось, что в Кисловодске из-за удара молнии загорелся жилой дом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами