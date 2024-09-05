Отца вундеркинда Алисы Тепляковой обвинили в избиении пенсионерки на детской площадке

В Москве отца ребенка-вундеркинда Алисы Тепляковой обвинили в избиении пожилой женщины на детской площадке. Об этом со ссылкой на потерпевшую сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, пенсионерка рассказала, что инцидент произошел, когда она гуляла на детской площадке со своей годовалой внучкой. Другие дети в какой-то момент начали обсыпать девочку песком и в ответ на замечание пожилой женщины нецензурно обругали ее.

«Когда мальчик набрал песок и хотел в мою внучку годовалую кинуть опять, я его оттолкнула от нее. Вызвали папу. Папа на меня набросился с кулаками… он меня уронил и начал пинать, и своим детям сказал, чтобы они тоже пинали, что и произошло», – рассказала женщина, передает РЕН ТВ.

Кроме того, пенсионерка утверждает, что мужчина отобрал у нее телефон, чтобы та не смогла ничего заснять на камеру или кому-то позвонить. Позже женщина все же смогла вызвать на место полицию.

После инцидента она обратилась в травмпункт, у нее заподозрили трещину кости и внутреннюю гематому. Врачи провели обследование, опасения не подтвердились.

Ранее в семье Тепляковых родился девятый ребенок.