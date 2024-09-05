Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отца вундеркинда Алисы Тепляковой обвинили в избиении пенсионерки на детской площадке

РЕН ТВ: в Москве отца вундеркинда Алисы Тепляковой обвинили в избиении женщины

close
Новости на Первом Канале/YouTube

В Москве отца ребенка-вундеркинда Алисы Тепляковой обвинили в избиении пожилой женщины на детской площадке. Об этом со ссылкой на потерпевшую сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, пенсионерка рассказала, что инцидент произошел, когда она гуляла на детской площадке со своей годовалой внучкой. Другие дети в какой-то момент начали обсыпать девочку песком и в ответ на замечание пожилой женщины нецензурно обругали ее.

«Когда мальчик набрал песок и хотел в мою внучку годовалую кинуть опять, я его оттолкнула от нее. Вызвали папу. Папа на меня набросился с кулаками… он меня уронил и начал пинать, и своим детям сказал, чтобы они тоже пинали, что и произошло», – рассказала женщина, передает РЕН ТВ.

Кроме того, пенсионерка утверждает, что мужчина отобрал у нее телефон, чтобы та не смогла ничего заснять на камеру или кому-то позвонить. Позже женщина все же смогла вызвать на место полицию.

После инцидента она обратилась в травмпункт, у нее заподозрили трещину кости и внутреннюю гематому. Врачи провели обследование, опасения не подтвердились.

Ранее в семье Тепляковых родился девятый ребенок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами