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ВСУ атаковали населенный пункт в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: село Грузское попало под удар ВСУ

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Телеграм-канал Настоящий Гладков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Грузское Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, никто из жителей не пострадал», — написал губернатор.

Он обратил внимание, что осколками в двух многоквартирных домах повреждены остекление и фасады. Кроме того, оказался посечен легковой автомобиль.

Зафиксировали повреждения и на территории частного домовладения. Осколки попали в хозпостройку и трактор, задели газовую трубу и линию электроснабжения.

По словам Гладкова, информация о последствиях уточняется. Глава региона подчеркнул, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ.

В начале июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Долгое Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.

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