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Дурову запретили покидать Францию в течение полугода

Paris Match: Дурову запретили покидать Францию до 2025 года

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Albert Gea/File Photo/Reuters

Судебные органы Франции запретили сооснователю Telegram Павлу Дурову покидать территорию страны до марта 2025 года. Об этом сообщает Paris Match.

В публикации подчеркивается, что Дуров будет вносить ранее назначенный залог в €5 млн по частям. Сначала один миллион, а остальные четыре — пятью ежемесячными платежами.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что у российских властей нет и не было претензий к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову.

По словам Путина, несмотря на отсутствие претензий со стороны России, многие страны выдвигают обвинения в адрес Дурова. Также президент опроверг информацию о встрече с основателем Telegram в Баку в августе этого года, уточнив, что встречался с ним всего один раз в Москве много лет назад.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основатель Telegram взят под судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию.

Ранее Путин рассказал о своей единственной встрече с Дуровым.

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