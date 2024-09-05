Дурову запретили покидать Францию в течение полугода

Судебные органы Франции запретили сооснователю Telegram Павлу Дурову покидать территорию страны до марта 2025 года. Об этом сообщает Paris Match.

В публикации подчеркивается, что Дуров будет вносить ранее назначенный залог в €5 млн по частям. Сначала один миллион, а остальные четыре — пятью ежемесячными платежами.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что у российских властей нет и не было претензий к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову.

По словам Путина, несмотря на отсутствие претензий со стороны России, многие страны выдвигают обвинения в адрес Дурова. Также президент опроверг информацию о встрече с основателем Telegram в Баку в августе этого года, уточнив, что встречался с ним всего один раз в Москве много лет назад.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основатель Telegram взят под судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию.

Ранее Путин рассказал о своей единственной встрече с Дуровым.