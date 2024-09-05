В работе водохранилища под Челябинском, где прорвало дамбу, нашли нарушения

Специалисты Ростехнадзора обнаружили «грубые нарушения» в работе Киалимского водохранилища под Челябинском, где в июле прорвало дамбу и произошло наводнение. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

Результаты экспертизы показали, что эксплуатирующая дамбу организация не обеспечила техобслуживание и ремонт гидротехнических сооружений, не контролировала их состояние, не провела аттестацию сотрудников по вопросам безопасности и не заключила договор страхования гражданской ответственности по факту аварии на объекте.

Ростехнадзор передал материалы проверки в прокуратуру и Следственный комитет РФ.

26 июля на Киалимском водохранилище произошел прорыв дамбы. Вода подмыла дамбу и ряд населенных пунктов Челябинской области оказались затоплены. Предварительной причиной прорыва назвали резкий подъем уровня воды в водохранилище, вызванный сильными и продолжительными дождями. Режим чрезвычайной ситуации вводили на девяти территориях региона. Подробнее о происшествии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в КНДР 30 чиновников приговорили к высшей мере наказания за то, что они «не смогли предотвратить ущерб от наводнения».