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Владикавказца осудили за реабилитацию нацизма в соцсетях

Во Владикавказе мужчину осудили за реабилитацию нацизма в соцсетях

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Depositphotos

Во Владикавказе местного жителя осудили за реабилитацию нацизма в соцсетях. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, мужчина в январе прошлого года опубликовал на своей странице в соцсети изображение, доступное для просмотра неопределенному кругу лиц. При этом оно содержало текст, одобряющий преступления, которые установлены приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси. Тем самым местный житель оправдал идеологию фашизма.

Суд признал мужчину виновным в реабилитации нацизма и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

До этого в Абакане мужчина поспорил с сокамерниками в СИЗО и стал фигурантом дела о реабилитации нацизма. Он отрицал факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, а также одобрял преступления, установленные этим приговором.

Ранее двоим россиянам назначили миллионные штрафы за осквернение граффити с георгиевской лентой.

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