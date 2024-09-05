Стало известно, какие видеосервисы россияне чаще всего смотрели в августе

Самыми популярными видеосервисами, которые россияне ежедневно смотрели в августе текущего года, стали YouTube и «VK видео». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Mediascope Cross Web.

«Количество ежедневных пользователей популярных в России видеохостингов, август 2024 года: YouTube — 52 млн человек, «VK видео» — 36,8 млн человек, Rutube — 5,5 млн человек, «Кинопоиск» — 4,1 млн человек», — отмечается в документе.

Приведенная статистика не учитывает SmartTV, а также внедренные видеоролики Rutube на сторонних площадках.

28 августа стало известно, что на фоне замедления работы YouTube его по популярности догоняет «VK Видео». Так, о существовании американской платформы знают 97% россиян, пользующихся видеосервисами, а о видеохостинге «VK Видео» — почти 90%.

В свете ограничений, введенных российскими властями в отношении YouTube, отечественные видеохостинги предоставили блогерам функции для массового переноса видео с YouTube на их платформы. VK Видео предлагает сервис VK Video Transfer, Rutube — «Перенос видео с YouTube», а новый видеохостинг «Платформа» включает раздел «Импорт видео». Однако YouTube начал препятствовать работе данных сервисов.

Ранее в Роскомнадзоре запретили провайдерам ускорять YouTube в России.