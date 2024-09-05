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Володин выступил против переезда семей трудовых мигрантов в Россию

Володин: приезжающие в РФ на заработки мигранты не должны брать с собой семью

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал об итогах расширенного совещания депутатов в Самаре. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на просьбу жителей региона навести порядок в миграционной сфере. По словам председателя Госдумы, особенно много таких обращений поступило из Тольятти, куда трудовые мигранты привозят с собой семьи и родственников.

«И это создает проблемы», — написал Володин, подчеркнув, что эту позицию разделяет большинство депутатов Госдумы.

Накануне председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи. Спикер Госдумы добавил, что необходимо сделать так, чтобы рабочие из стран бывшего Союза помогали экономике России, соблюдая при этом законодательство и традиции страны. В этом случае «не будет проблем», считает Володин.

Ранее Володин предложил высылать из РФ нарушивших законы мигрантов.

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