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Российскую школу, где рухнул потолок, закрыли

В Омске закрыли школу, где рухнул потолок, а детей перевели на дистант

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Омск Live/VK

В Омске временно приостановили работу школы №104, в которой произошло обрушение конструкции. Об этом сообщает издание Ngs55.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Либо будет восстановлен образовательный процесс, либо учащиеся этой школы будут переведены в другие образовательные учреждения», — пояснили в городской администрации.

Детей, которые числятся в образовательном учреждении, перевели на дистанционную форму обучения.

Инцидент произошел 4 августа в раздевалке школы. Часть штукатурки и бетонной конструкции потолка рухнула на пол. В момент ЧП помещение пустовало, так что никто из детей и сотрудников учреждения не пострадал. Сотрудники администрации города отметили, что школа была возведена в 1957 году и была включена в программу капремонта — работы были назначены на 2026 год.

Ранее в Новосибирской области в квартире многодетной семьи рухнул потолок.

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