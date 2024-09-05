Российскую школу, где рухнул потолок, закрыли

В Омске временно приостановили работу школы №104, в которой произошло обрушение конструкции. Об этом сообщает издание Ngs55.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Либо будет восстановлен образовательный процесс, либо учащиеся этой школы будут переведены в другие образовательные учреждения», — пояснили в городской администрации.

Детей, которые числятся в образовательном учреждении, перевели на дистанционную форму обучения.

Инцидент произошел 4 августа в раздевалке школы. Часть штукатурки и бетонной конструкции потолка рухнула на пол. В момент ЧП помещение пустовало, так что никто из детей и сотрудников учреждения не пострадал. Сотрудники администрации города отметили, что школа была возведена в 1957 году и была включена в программу капремонта — работы были назначены на 2026 год.

Ранее в Новосибирской области в квартире многодетной семьи рухнул потолок.