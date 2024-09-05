Директора российского детского лагеря задержали за крупное мошенничество

Бывшего директора лагеря в Улан-Удэ арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по республике Бурятия.

По данным следствия, в 2023 году мужчина, будучи директором Детского оздоровительно-образовательного центра «Березка», договорился со знакомым предпринимателем о проведении ремонта корпусов на 2,4 млн рублей. Стоимость фактических ремонтных работ составила 660 тыс. рублей, но подрядчик получил указанную в контракте сумму целиком.

«Фигуранты похитили более 1,7 млн рублей, распорядившись по своему усмотрению», — рассказали в СК.

Факт мошенничества выявила новый директор учреждения, которая нашла несостыковки в документах во время вступления в должность.

В отношении экс-руководителя, а также директора коммерческой организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее директор российской спортшколы попала под суд за кражу миллионов рублей у детей с ОВЗ.