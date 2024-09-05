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Рыбак выловил из пруда пакет с патронами и гранатами

В Польше рыбак выудил из пруда арсенал с гранатами и патронами

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Police Department

В польском городе Бытом мужчина рыбачил на пруду и выловил из воды пакет, в котором находились ржавые гранаты, взрыватели и патроны. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

Мужчина ловил рыбу в пруду в Силезском воеводстве в городе Бытом, удочкой он подцепил пакет и вытащил его на берег. Внутри мужчина нашел ржавые гранаты, взрыватели и россыпь патронов.

Рыбак вызвал экстренные службы, на место прибыли полицейские и пиротехник, который осмотрел опасную находку. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование с целью установить личность злоумышленника, избавившегося от опасного груза столь необычным способом.

До этого сообщалось, что в Ленобласти женщина нашла в своем сарае динамит и патроны. Прибывший на место полицейские изъяли шесть электронных детонаторов, более 130 патронов, четыре тротиловые и одну амонитовую шашки, мешки с гранулами неизвестного происхождения, а также арбалет. По подозрению в организации схрона задержан 50-летний местный житель, известно, что мужчина уже имел проблемы с законом и был судим.

Ранее арсенал оружия и боеприпасов нашли в квартире сахалинского пенсионера.

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