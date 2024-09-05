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Полиция сочла терактом инцидент со стрельбой в Мюнхене

Focus-online: полиция в ФРГ рассматривает стрельбу в Мюнхене как теракт

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disclosetv/X (ранее Twitter)

Полиция Германии рассматривает стрельбу, которая произошла рядом с генконсульством Израиля в Мюнхене, как теракт. Об этом сообщает новостной портал Focus-online.

В публикации раскрыли версию следователей о том, что вооруженный винтовкой 18-летний австриец пытался совершить теракт, скорее всего — в отношении израильского диппредставительства.

В четверг, 5 сентября, стало известно, что мужчина открыл огонь по посту полиции из длинноствольного оружия, из-за чего полиция ранила его ответным огнем. Стрелявшего ликвидировали на месте. Примечательно, что атака произошла в годовщину нападения террористов на олимпийскую сборную Израиля на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. В полиции обратили внимание, что они увеличили свое присутствие в районе Мюнхена «в связи с текущей оперативной ситуацией». Однако пока дальнейших угроз не наблюдается.

Ранее Службы безопасности Израиля предотвратили теракт в Иерусалиме.

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