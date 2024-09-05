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ЕР запустила федеральный и региональные ситуационные центры по наблюдению за выборами

В «Единой России» заявили о готовности проитвостоять угрозам на выборах

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

«Единая Россия» запустила федеральный и региональные ситуационные центры по наблюдению за выборами. Об этом сообщается на сайте партии.

Отмечается, что эти центры будут работать в центральном исполкоме партии и на площадках «Единой России» во всех регионах, где проходит ЕДГ-2024, в круглосуточном режиме.

Как рассказал замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов, в единый день голосования порядка 58 млн избирателей сделают свой выбор.

«Наша задача – последовательно три дня наблюдать за происходящим, давать объективный и честный ответ на возможные вызовы, пресекать попытки создания фейков о ходе голосования. Сделать в восьми приграничных регионах все необходимое для обеспечения безопасности процесса», — сказал он.

При этом Перминов подчеркнул, что мониторинговые и информационные системы «Единой России» прошли проверку готовности противостоять внешним угрозам, работать в режиме реального времени с большими объемами сообщений от наблюдателей в партийном приложении.

«Не теряем концентрации и делаем все, чтобы выборы прошли законно и максимально открыто», — заявил он.

Напомним, в Единый день голосования с 6 по 8 сентября ожидается более 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах. Намечены выборы различного уровня, включая прямые выборы губернаторов в 21 регионе РФ и выборы депутатов Мосгордумы.

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