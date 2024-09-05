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Роспотребнадзор начал проверку после отравления десятков людей шаурмой в Москве

Роспотребнадзор проводит проверку после отравления 29 человек шаурмой в Москве

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Роспотребнадзор расследует отравление 29 человек шаурмой в одном из кафе Москвы. Об этом сообщает столичный Роспотребнадзор.

Московский отдел надзорной службы в ходе санитарно-эпидемиологического расследования в отношении лица, который осуществлял деятельность в кафе «Шаурма» на Дмитровском шоссе, установил связь между предприятием и случаями отравлений. Отмечается, что на данный момент зафиксировано 29 таких случаев.

«Всех, кто пострадал в результате употребления в пищу продукции в предприятии общественного питания «Шаурма», просьба обратиться в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по г. Москве в САО по адресу: г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 10, лично», — призвали в управлении.

Ранее в Карелии более 80 человек отравились шаурмой.

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