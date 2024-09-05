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Лингвист объяснил, чем хороши слова «скуф» и «душнила»

Лингвист Кронгауз: в следующем году слово «чиназес» мы уже не услышим

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Victor Korniyenko./Wikimedia Commons

Составленный российскими экспертами топ-50 претендентов на звание «главных слов года» смущает своей «расплывчатостью» и «аморфностью». Об этом заявил в разговоре с RTVI лингвист, доктор филологических наук, профессор НИУ ВШЭ и РГГУ Максим Кронгауз.

В представленном топ-50, по мнению эксперта, есть интересные слова. Лингвист признался, что не знал слова «чиназес».

«Важную роль играют модные слова, а мода на слова длится не очень долго. Это характеристика нашего времени, и связано это в основном с интернетом и с мемами», — отметил Кронгауз.

Лингвист добавил, что существуют множество слов, которые захватывают сразу большое пространство, а потом исчезают. Эксперт предположил, что уже в следующем году слово «чиназес» едва ли будет использоваться.

Также Кронгауз указал, что с любопытством относится к таким словам, как «скуф и альтушка», которые в мемах идут вместе. Лингвист пояснил, что «скуф» — очень любопытная история слова, основанного на фамилии.

А в свою очередь в слове «душный» эксперт оценил его образность. По словам лингвиста, это слово кажется очень ярким метафорическим словом, и хотя «душнилы» мало кому нравится, но сама яркость метафоры, по мнению Кронгауза, «очень хороша».

В заключение лингвист подчеркнул, что, говоря о топе-50 слов, предпочитает списки, основанные на формальных показателях, а не на мнениях тех или иных людей, тогда как в составленном перечне существует некоторая расплывчатость и аморфность этого списка.

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