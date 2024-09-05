Завершен прием заявок на участие в премии винных карт Russian Wine Awards

Организаторы независимой премии винных карт Russian Wine Awards (RWA) объявили о завершении приема заявок от участников по основным номинациям пятого сезона.

«Сегодня мы закончили сбор заявок от баров и ресторанов, и после их технической обработки жюри премии начинает свою работу непосредственно с винными картами», — сообщила один из организаторов премии Влада Лесниченко на ланче с журналистами в московском ресторане Padron.

Еще один организатор премии Мария Гореславская, напомнила, что эта премия не только про российские вина.

«Мы считаем, что по-прежнему очень важно, чтобы у людей была свобода выбора, существовала честная конкурентная среда. Мы всеми руками за максимальную популяризацию и распространение везде российских вин, но все остальные вина, на наш взгляд, тоже имеют право на существование», — подчеркнула она.

По словам Лесниченко, в этом сезоне поступило около 400 заявок на участие в премии. Она отметила расширение географии участников «от Калининграда до Владивостока», подчеркнув, что много заявок поступило от маленьких по размерам городов, таких, например, как Светлогорск. Жюри предстоит оценить винные карты в следующих традиционных для этой премии номинациях: «Лучшая карта винного бара», «Лучший выбор вин по бокалам», «Лучшая классическая карта», «Лучшая карта ресторана национальной кухни», «Лучшая оригинальная карта», «Лучший выбор российских вин». Кроме того, впервые за истории премии появилась номинация «Лучший сомелье».

«Мы лучшего сомелье хотим выбрать как автора карты, которую он написал и обязательно сам год с ней проработал», — пояснила Лесниченко.

Члены жюри будут присуждать от одной до трех звезд, причем, на оценку влияет не только качество вина, но и его подача с бокалами.

Еще одна новая номинация пятого сезона RWA — «Винные дороги России». Прием заявок в ней продлится до конца сентября. Идейный вдохновитель и организатор этой номинации Елена Порма рассказала, что впервые за историю премии принять участие в ней могут российские винодельни, заинтересованные в развитии туризма в своем регионе. По ее словам, кроме того, что туризм помогает создать феномен привлекательности российского виноделия, сегодня это очень сильный канал развития экономики регионов.

Премия Russian Wine Awards (RWA) учреждена в 2017 году. В 2023 году частниками четвертой RWA стали более 450 ресторанов и винных баров из разных городов России и СНГ.