Пьяный приморец пытался попасть в квартиру через окно и оказался в больнице

Во Владивостоке местного жителя, который пытался попасть в квартиру с улицы прямо через окно, забрали в стационар больницы. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в доме на улице Калинина. По рассказам очевидцев, нетрезвый гражданин несколько раз прилагал усилия, чтобы залезть в окно квартиры, но упал и получил травмы. Пострадавшего забрали на скорой в медучреждение. Принадлежит ли мужчине жилье, в которое он стремился забраться, не уточняется.

Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.

До этого в Ханты-Мансийске местные жители заметили полностью голого мужчину неподалеку от аэропорта. Мужчина стоял рядом с дорогой и демонстрировал себя проезжавшим мимо водителям. После заявления в полицию обеспокоенных внешним видом нарушителя граждан мужчину забрали в специализированное медицинское учреждение.

Ранее в Москве мужчина через окно трогал палкой спящего в квартире ребенка.