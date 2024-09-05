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В Харьковской области начали отключать свет и воду за отказ от эвакуации

Лисняк: жителям Харьковской области отключают свет и воду за отказ от эвакуации

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Reuters

Правительство Украины возобновило насильственную эвакуацию населения в Купянском районе Харьковской области, в случае отказа местных жителей отключают от воды, света и газа. Об этом рассказал в ходе брифинга замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, передает ТАСС.

«Представители киевского нацистского режима вернулись к насильственной эвакуации граждан. В случае отказа от эвакуации украинские власти проводят отключения абонентов от коммунальных услуг», — заявил он.

Лисняк добавил, что среди других методов — отказ от предоставления гуманитарной помощи. Так, в ближайшее время будет прекращено автобусное сообщение по маршруту КупянскХарьков.

По словам замглавы ВГА, умышленно создаются различные жизненные условия, рассчитанные «на полное физическое уничтожение группы населения», которая отказалась выезжать вглубь территории Украины. Лисняк подчеркнул, что подобные действия должны расцениваться как геноцид.

До этого сообщалось, что иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, совершили множество преступлений против мирного населения в Харьковской области, среди которых — конфискация личного имущества жителей по фиктивным обвинениям, а также похищение женщин.

Ранее пленный солдат ВСУ заявил, что Украину продают Западу.

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