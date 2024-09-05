«Спасаются от мракобесия»: в Госдуме раскрыли число вернувшихся в страну россиян

Минимум две тысячи семей воспользовались госпрограммой по переселению соотечественников, сообщила депутат Госдумы, член комитета по международным делам Мария Бутина. Возвращаясь в Россию, люди спасаются от «мракобесия» и нетрадиционных ценностей, заявила она в пресс-центре НСН.

Помимо программы возвращения соотечественников, в России облегчены условия для иностранных граждан, которые стремятся уехать из-за западной нетрадиционной идеологии, напомнила парламентарий.

«Люди спасаются от мракобесия. Я запрашивала статистику о тех, кто вовремя смог избежать репрессий в отношении себя. Из пяти категорий вариантов переезда только программой переселения воспользовались более двух тысяч семей», — заявила Бутина, добавив, что это данные только половины регионов страны.

В западных странах процветают дискриминационные условия для россиян — арестовать могут даже за демонстрацию российского триколора — в этих условиях власти стараются помогать соотечественникам, оказавшимся в тяжелой ситуации, вернуться на родину, заключила депутат.

Напомним, до этого в российском МИДе заявили, что многие иностранные семьи публицистов и журналистов предпочитают переехать в Россию, чтобы сбежать от западных либеральных ценностей в сторону традиционных. Они пользуются указом президента Владимира Путина, согласно которому, получить временное разрешение на проживание даже без знания русского языка и истории страны могут иностранцы, уезжающие из государств, где навязывают «неолиберальные установки».

Ранее россиян предостерегли от поездок в недружественные страны.