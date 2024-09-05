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Жителя Севастополя осудили за госизмену

Житель Севастополя получил 16 лет колонии за работу на СБУ

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Севастопольский городской суд признал виновным местного жителя в госизмене за работу на Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Отмечается, что 28-летнему мужчине назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 450 тысяч рублей.

Установлено, что житель Ставрополя был привлечен сотрудником СБУ к сотрудничеству. По его заданию в период с сентября 2022 по апрель 2023 года, находясь в Севастополе, он собирал и передавал иностранной разведке сведения о расположении фортификационных заграждений Севастопольской бухты.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) по Крыму и Севастополю сообщила, что обвиняемый передавал информацию о передвижениях военной техники на Крымском полуострове, устанавливал местонахождения отдельных лиц и транспортных средств.

В ведомстве также добавили, что последним поручением СБУ стало хранение свертка со взрывчатым веществом — тротилом общей массой более 350 граммов. Пакет со взрывчаткой мужчина получил от третьего лица и принял решение оборудовать тайник для его хранения на одном из городских кладбищ.

5 сентября управление ФСБ России по Донецкой народной республике задержало жительницу Мариуполя по подозрению в совершении государственной измены.

Накануне сообщалось, что российские правоохранители задержали 45-летнего жителя Курска Виталия Ревина, который передал украинскому националистическому подразделению «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) зенитный прожектор, предназначенный для обнаружения над Киевом беспилотников.

Ранее ФСБ задержала жителя Керчи за передачу Украине данных о ПВО Крыма.

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